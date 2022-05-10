МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 10 мая

Во вторник, 10 мая, в Калужской области в ближайшие несколько часов ожидается усиление ветра. Такая погода продержится до конца дня, предупредили в региональном ГУ МЧС.

Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, - сообщают спасатели. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

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