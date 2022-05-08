МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Калужской области 8 мая

Во второй половине дня в воскресенье, 8 мая, в Калужской области ожидается первая нынешней весной гроза. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Порывы ветра могут усилиться до 17 м/с.

В понедельник, 9 мая, дневная температура воздуха в Калуге снизится до +10.

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