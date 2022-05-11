В среду, 11 мая, в Калужской области ожидается потепление.

Утром синоптики прогнозируют около +6 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +10.

В Калуге будет облачно с прояснениями. Вечером возможен дождь. Порывы ветра – до 4 м/с, влажность воздуха – 50%.

По народным приметам, поздно зацвели одуванчики - к летней засухе.

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