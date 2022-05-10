В Калужской области потеплеет после выходных

Во вторник, 10 мая, в Калужской области сохранится прохладная погода.

Утром синоптики прогнозируют около +4 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +7. В ночь на среду температура опустится до +2.

В Калуге будет облачно с прояснениями. Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 50%.

Потепление начнется 11 мая.

По народным приметам, ясный восход пророчит ветреное лето.

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