В Калужской области потеплеет после выходных
Во вторник, 10 мая, в Калужской области сохранится прохладная погода.
Утром синоптики прогнозируют около +4 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +7. В ночь на среду температура опустится до +2.
В Калуге будет облачно с прояснениями. Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 50%.
Потепление начнется 11 мая.
По народным приметам, ясный восход пророчит ветреное лето.
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