В Калужской области резко похолодает 9 мая

В понедельник, 9 мая, в Калужской области ожидается похолодание.

Утром синоптики прогнозируют около +6 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +6. В ночь на вторник температура опустится до +2.

В течение всего дня в Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 70%.

По народным приметам, резкое похолодание со снегом - к хорошему сбору гречки и обилию травы, а также к теплой осени.

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