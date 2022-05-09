В Калужской области резко похолодает 9 мая
В понедельник, 9 мая, в Калужской области ожидается похолодание.
Утром синоптики прогнозируют около +6 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +6. В ночь на вторник температура опустится до +2.
В течение всего дня в Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 70%.
По народным приметам, резкое похолодание со снегом - к хорошему сбору гречки и обилию травы, а также к теплой осени.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!