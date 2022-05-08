В Калужскую область вернутся дожди

В воскресенье, 8 мая, в Калужской области сохранится теплая погода, но возможны дожди.

Утром синоптики прогнозируют около +10 градусов, днем – до +18, вечером – в районе +10.

Осадки вероятны вечером. Будет облачно с прояснениями. Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 60%.

По народным приметам, недолгие холодные дожди означают, что меда в этом году будет мало.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.