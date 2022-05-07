В Калужской области потеплеет на выходных

К концу недели в Калужской области ожидается потепление.

Утром в субботу, 7 мая, синоптики прогнозируют около +10 градусов, днем – до +17, вечером – в районе +12.

Осадков в Калуге не ожидается. Будет облачно с прояснениями. Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 50%.

По народным приметам, если над горизонтом висят низкие облака - стоит ждать грозы с сильным ветром. Об осадках говорят и белые круги вокруг звезд.

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