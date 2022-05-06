В Калужской области прогнозируют потепление

В пятницу, 6 мая, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Утром температура воздуха составит около +7 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +10.

Осадков в Калуге не прогнозируется. Будет солнечно.

Порывы ветра – до 4 м/с, влажность воздуха – 50%.

На выходных в Калужской области потеплеет до +18.

В старину в этот день вывешивали на дворе влажное полотенце: если за ночь высохнет - долго не будет инеев, а если замерзнет - будут заморозки в августе.

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