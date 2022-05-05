В Калужской области прогнозируют облачную погоду
В четверг, 5 мая, в Калужской области сохранится облачная с прояснениями погода.
Температура воздуха утром составит около +6 градусов, днем и вечером – до +11.
Осадки в Калуге не ожидаются. Порывы ветра – до 4 м/с, влажность воздуха – 45%.
К концу недели должно потеплеть до +15.
По народным приметам, если утро 5 мая выдалось ясным - можно сеять овощи, они хорошо взойдут.
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