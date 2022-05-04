В Калужской области ожидается холодная рабочая неделя
В среду, 4 мая, в Калужской области прогнозируют похолодание.
Утром температура воздуха составит около +7 градусов, днем – до +9, вечером – в районе +6.
В Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 4 м/с, влажность воздуха – 70%.
По народным приметам, мелкий дождь в этот день - к ненастной погоде.
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