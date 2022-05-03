В Калужскую область вернутся дожди

Во вторник, 3 мая, в Калужской области прогнозируют дожди.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +11.

В Калуге ожидается пасмурное небо и небольшой дождь. Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 75%.

По народным приметам, если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба.

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