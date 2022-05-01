В Калужской области потеплеет в первые дни мая

В воскресенье, 1 мая, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +8.

В Калуге будет без осадков. Порывы ветра – до 3 м/с, влажность воздуха – 50%.

По народным приметам, если в этот день долго кукует кукушка — будет тепло, а холода окончательно отступят.

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