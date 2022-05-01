В Калужской области потеплеет в первые дни мая
В воскресенье, 1 мая, в Калужской области ожидается небольшое потепление.
Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +8.
В Калуге будет без осадков. Порывы ветра – до 3 м/с, влажность воздуха – 50%.
По народным приметам, если в этот день долго кукует кукушка — будет тепло, а холода окончательно отступят.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!