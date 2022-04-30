В Калужской области прогнозируют солнечную погоду
В субботу, 30 апреля, в Калужской области ожидается солнечная, но прохладная погода.
Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +6.
Осадков в Калуге не ожидается.
Порывы ветра – до 5 м/с, влажность воздуха – 50%.
30 апреля православная церковь вспоминает святого Зосиму, который считается покровителем пчеловодства.
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