В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

В субботу, 30 апреля, в Калужской области ожидается солнечная, но прохладная погода.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +6.

Осадков в Калуге не ожидается.

Порывы ветра – до 5 м/с, влажность воздуха – 50%.

30 апреля православная церковь вспоминает святого Зосиму, который считается покровителем пчеловодства.

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