В Калужской области потеплеет на длинных выходных
В пятницу, 29 апреля, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +8.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с, влажность воздуха – 60%. Без существенных осадков.
Небольшое потепление прогнозируется в Калужской области на длинных выходных. К 3 мая воздух может прогреться до +15.
По народным приметам, если в небе много кучевых облаков - это к погоде без осадков.
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