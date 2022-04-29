В Калужской области потеплеет на длинных выходных

В пятницу, 29 апреля, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +8.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с, влажность воздуха – 60%. Без существенных осадков.

Небольшое потепление прогнозируется в Калужской области на длинных выходных. К 3 мая воздух может прогреться до +15.

По народным приметам, если в небе много кучевых облаков - это к погоде без осадков.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.