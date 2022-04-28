В Калужской области снизится температура воздуха
В четверг, 28 апреля, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.
Утром температура воздуха составит около +4 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +6.
Во второй половине дня в Калуге возможен дождь.
Порывы ветра – 2 м/с, влажность воздуха – 70%.
По народным приметам, если 28 апреля днем ясно, а к вечеру тучи сгущаются - к перемене погоды.
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