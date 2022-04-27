На Калужскую область надвигается похолодание

В среду, 27 апреля, в Калужской области ожидается похолодание.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +6. В ночь на четверг возможны заморозки.

В первой половине дня ожидается небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге будет достигать 6 м/с, влажность воздуха – 70%.

По народным приметам, если 27 апреля стоит холодная и ненастная погода, то лето, наоборот, будет жарким. А если погода теплая и солнечная, то скоро надолго похолодает.

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