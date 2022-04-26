В Калужской области вновь прогнозируют дожди

Во вторник, 26 апреля, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +10 градусов, днем – до +14, вечером – в районе +11.

В течение всего дня возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с, влажность воздуха – 85%.

По народным приметам, вороны на верхушках деревьев сидят - к теплу, посредине дерева - к пасмурной погоде, на земле - к похолоданию.

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