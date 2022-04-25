В Калужской области ожидается теплая, но пасмурная погода

В понедельник, 25 апреля, в Калужской области ожидается пасмурная погода. При этом температура воздуха повысится.

Утром будет около +10 градусов, днем – до +17, вечером – в районе +13.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с. Влажность воздуха – 65%.

Дождь возможен во второй половине дня.

По народным приметам, день дождливый - первая треть мая тоже будет с дождями. Жаркий день - к урожайному году. Ясное и морозное утро - лето будет сухое и неурожайное.

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