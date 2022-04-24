В Калужской области прогнозируют дожди
В воскресенье, 24 апреля, в Калужской области ожидается дождливая погода.
Осадки возможны в течение всего дня.
Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, дождь в этот день предвещает хороший урожай грибов.
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