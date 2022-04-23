В Калужской области потеплеет до +15

В субботу, 23 апреля, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +15, вечером – в районе +10.

Дождь возможен во второй половине дня.

Порывы ветра будут достигать 3 м/с.

По народным приметам, если утром стоит густой туман - в течение дня будет дождь. Туман днем - к осадкам в ближайшие дни.

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