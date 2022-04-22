В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В пятницу, 22 апреля, в Калужской области сохранится облачная погода. Существенных осадков не ожидается.

Утром температура воздуха составит около +6 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +7.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с, влажность воздуха – 70%.

По народным приметам, если 22 апреля день солнечный, то лето будет теплым и наступит рано. Погода сырая и прохладная – лето будет засушливым и без дождей.

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