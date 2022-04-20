МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Калужской области 21 апреля

Ночью и утром в четверг, 21 апреля, в Калужской области ожидается сильный дождь. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу из-за ухудшения погоды.

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