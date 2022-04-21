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В Калужской области сохранится дождливая погода

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 21.04.2022 05:50 0 44
В Калужской области сохранится дождливая погода

В четверг, 21 апреля, в Калужской области не ожидается улучшения погоды.

Утром и вечером температура воздуха составит около +6, днем – до +9.

В первой половине дня возможен дождь.

Влажность воздуха в Калуге будет достигать 90%, порывы ветра – до 7 м/с.

По народным приметам, в этот день Солнце встречается с Луной после долгой зимы. Если встреча добрая, то есть с теплым и ясным днем, то и все лето будет хорошим. А вот плохая встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, сулит дождливое и холодное лето.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 21.04.2022 05:50 0 44
Тэги: погода
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