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20 апреля родился действительный тайный советник Вячеслав Плеве

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.04.2022 07:50 0 454
20 апреля родился действительный тайный советник Вячеслав Плеве

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 апреля.

1846 – в городе Мещовске Калужской губернии родился Вячеслав Константинович Плеве (20(8).04.1846 – 28(15).07.1904). Окончил Калужскую Николаевскую гимназию, получив за успехи Золотую медаль (1863). Действительный тайный советник, известный прокурорский и государственный деятель России, министр внутренних дел при императоре Николае II (с 4 апреля 1902). Убит 15 июля 1904 года эсером Е.С. Созоновым, бросившим бомбу в его карету. Похоронен в С.-Петербурге. 25 апреля 2009 года в Мещовске состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о Вячеславе Константиновиче фон Плеве.

1917 – открытие "Калужского просветительского общества" (социалисты). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1919 – родился Петр Викторович Снесаревский (20.04.1919 – 11.06.1986). С 1 сентября 1965 года - доцент кафедры истории СССР Калужского государственного педагогического института (ныне университета) имени К.Э. Циолковского. Удостоен звания "Отличник народного просвещения".

1922 – в деревне Варваренки Тарусского района родился Анатолий Алексеевич Елдышев (1922 – 6.12.1943), летчик-истребитель, Герой Советского Союза (09.10.1943).

1959 – подписан приказ Министерства высшего образования СССР об открытии в Калуге вечернего факультета Московского высшего технического училища имени Н.Э. Баумана. 1 сентября 1959 года начались занятия первого набора студентов по 5-ти специальностям. В 1964 году вечерний факультет преобразован в Калужский филиал МВТУ имени Н.Э. Баумана с дневной и вечерней формами обучения.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.04.2022 07:50 0 454
Тэги: история калуги
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