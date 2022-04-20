В Калужской области прогнозируют дожди
В среду, 20 апреля, в Калужской области вновь ожидается пасмурная погода.
В течение всех суток возможен небольшой дождь.
Температура воздуха утром составит около +6 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +8.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 8 м/с, влажность воздуха – 85%.
По народным приметам, какая погода стоит 20 апреля, такой она будет и 20 сентября.
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