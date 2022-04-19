В Калужской области вновь прогнозируют пасмурную погоду

Во вторник, 19 апреля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

В первой половине дня возможен небольшой дождь.

Утром температура воздуха составит около +6 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +7.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с, влажность воздуха – 75%.

По народным приметам, если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодная.

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