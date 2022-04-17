МЧС предупредило о гололеде и гололедице в Калужской области 17 апреля

В воскресенье, 17 апреля, в Калужской области ожидаются гололед, налипание мокрого снега и гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели призывают калужан быть осторожнее при подъеме или спуске по лестницам.

Водителям напоминают, что из-за гололедицы резко увеличивается длина тормозного пути. Автомобилистов просят снизить скорость.

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