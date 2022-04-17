МЧС предупредило о гололеде и гололедице в Калужской области 17 апреля
В воскресенье, 17 апреля, в Калужской области ожидаются гололед, налипание мокрого снега и гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Спасатели призывают калужан быть осторожнее при подъеме или спуске по лестницам.
Водителям напоминают, что из-за гололедицы резко увеличивается длина тормозного пути. Автомобилистов просят снизить скорость.
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