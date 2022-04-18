В Калужской области ожидается потепление

В понедельник, 18 апреля, в Калужской области начнется потепление.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +6. Пасмурно.

Осадков в Калуге не ожидается. Порывы ветра будут достигать 5 м/с.

На этой неделе потепление продолжится, воздух днем будет прогреваться до +15 градусов.

По народным приметам, осы строят гнезда в открытых местах - к сырому лету. Птицы свили гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным.

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