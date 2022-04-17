В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

В воскресенье, 17 апреля, в Калужской области сохранится холодная погода.

Температура воздуха составит от нуля до +3 градусов.

В Калуге прогнозируют дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 7 м/с.

По народным приметам, если ольха распустилась раньше березы, то лето обещает быть дождливым, а если наоборот, то сухим.

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