В Калужской области резко похолодает на выходных

В субботу, 16 апреля, в Калужской области ожидается похолодание.

Температура воздуха утром и днем составит около +5 градусов, вечером – в районе нуля

В Калуге прогнозируют дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 6 м/с.

По народным приметам, если 16 апреля идет дождь, то весна будет холодной и затяжной.

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