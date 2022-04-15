В Малоярославецком районе Протва затопила три участка

В пятницу, 15 апреля, в селе Оболенское Малоярославецкого района вышедшая из берегов Протва затопила три приусадебных участка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, в этих домах постоянно никто не живет, эвакуация не понадобится.

Ранее МЧС сообщало, что за последние сутки уровень воды в Протве повысился на два сантиметра.

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