В Калужской области солнечная погода сменится дождями
В пятницу, 15 апреля, в Калужскую область вернется пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +13, вечером – в районе +8.
Во второй половине дня ожидаются дожди.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с, влажность воздуха – 70%.
По народным приметам, если воробьи громко чирикают и голуби воркуют - погода будет теплая и солнечная. А если вороны купаются в лужах, то стоит ждать ненастья и осадков. Ухудшение погоды также предвещают большие стаи галок.
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