В Калужской области прогнозируют один солнечный день
В четверг, 14 апреля, в Калужской области ожидается солнечная погода.
Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.
Осадков не ожидается. Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
По предварительным прогнозам синоптиков, этот день станет единственным солнечным на ближайшее время. Затем в Калужскую область вернется пасмурная погода с дождями.
По народным приметам, если домашние животные ведут себя беспокойно, то скоро погода ухудшится.
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