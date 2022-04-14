В Калужской области прогнозируют один солнечный день

В четверг, 14 апреля, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.

Осадков не ожидается. Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

По предварительным прогнозам синоптиков, этот день станет единственным солнечным на ближайшее время. Затем в Калужскую область вернется пасмурная погода с дождями.

По народным приметам, если домашние животные ведут себя беспокойно, то скоро погода ухудшится.

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