В Калужской области сохранится пасмурная погода
В среду, 13 апреля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.
Утром синоптики прогнозируют около +4 градусов, днем – до +7, вечером – в районе +5.
Местами возможны небольшие дожди.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха – 80%.
По народным приметам, если с утра моросит дождь, то и лето будет дождливым, а ясный и солнечный день - к жаркому и сухому сезону.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!