В среду, 13 апреля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Утром синоптики прогнозируют около +4 градусов, днем – до +7, вечером – в районе +5.

Местами возможны небольшие дожди.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, если с утра моросит дождь, то и лето будет дождливым, а ясный и солнечный день - к жаркому и сухому сезону.

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