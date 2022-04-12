В Калужской области затопило единственную дорогу в деревню Староскаковское
Во вторник, 12 апреля, в Дзержинском районе затопило единственную дорогу в деревню Староскаковское. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дорогу залило из-за подъема уровня воды в Угре.
Эвакуация жителей проводиться не будет. Эту деревню отрезает от мира едва ли не каждый год.
Ранее, напомним, разлившиеся реки затопили дороги и мосты в Калуге и Малоярославецком районе.
Тем временем
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