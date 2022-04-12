В Калужской области прогнозируют дождливый День космонавтики
Во вторник, 12 апреля, в День космонавтики, в Калужской области ожидается дождливая погода.
Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +9, вечером – в районе +5.
В течение суток ожидается мокрый снег и дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – выше 90%.
По народным приметам, если одуванчики расцвели рано – лето будет коротким. На ольхе еще нет листвы, а на березе уже есть – лето ожидается засушливым.
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