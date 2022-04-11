В Калужской области дождь сменится мокрым снегом

Дожди в Калужской области вечером 11 апреля и ночью 12 апреля могут смениться мокрым снегом. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Возможна гололедица, налипание снега на деревья и провода.

Спасатели призывают калужан быть осторожными при нахождении на улице.

Напомним, из-за дождей в Калужской области из берегов вышли реки.

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