В понедельник, 11 апреля, в Калужской области ожидается похолодание.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +5, вечером – в районе +4.

Синоптики прогнозируют дождь.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с, влажность воздуха – свыше 90%.

По народным приметам, если первой к этому времени опушилась именно березка, лето будет засушливым, а если первой зазеленела ольха – летние месяцы будут дождливыми.

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