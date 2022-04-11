В Калужской области ожидается похолодание
В понедельник, 11 апреля, в Калужской области ожидается похолодание.
Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем – до +5, вечером – в районе +4.
Синоптики прогнозируют дождь.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с, влажность воздуха – свыше 90%.
По народным приметам, если первой к этому времени опушилась именно березка, лето будет засушливым, а если первой зазеленела ольха – летние месяцы будут дождливыми.
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