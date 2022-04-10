В Калужской области вновь прогнозируют дожди
В воскресенье, 10 апреля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около +6 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +5.
В течение всех суток возможен небольшой дождь.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с, влажность воздуха – свыше 80%.
По народным приметам, если 10 апреля идет дождь, то лето будет теплым и с дождями.
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