В Калужской области вновь прогнозируют дожди

В воскресенье, 10 апреля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +6 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +5.

В течение всех суток возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с, влажность воздуха – свыше 80%.

По народным приметам, если 10 апреля идет дождь, то лето будет теплым и с дождями.

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