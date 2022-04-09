В Калужской области прогнозируют дождливые выходные

В субботу, 9 апреля, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +6 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +8.

В течение всех суток возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с, влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, если птицы в этот день громко поют, то весна будет теплая, но с грозами.

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