В Калужской области прогнозируют теплую пасмурную погоду

В пятницу, 8 апреля, в Калужской области ожидается самая высокая температура воздуха с начала 2022 года.

По прогнозам синоптиков, утром термометры будут показывать около +7, днем – до +16, вечером – в районе +10.

Вечером возможен дождь. Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с.

По народным приметам, какая погода стоит 8 апреля, такая будет и 8 октября.

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