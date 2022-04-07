В Калужской области прогнозируют резкое потепление

В четверг, 7 апреля, в Калужской области ожидается резкое потепление.

Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +13, вечером – в районе +10.

Местами возможен дождь, порывы южного ветра – до 7 м/с.

В пятницу днем в Калуге ожидается около +16, на выходных – около +10. Но пойдет дождь.

По народным приметам, утром туман - сильно разольются водоемы, на небе нет облаков - лето будет с грозами, день дождливый – год будет богат на грибы.

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