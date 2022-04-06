В Калужской области прогнозируют облачную погоду 6 апреля
В среду, 6 апреля, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Утром температура воздуха составит около нуля, днем – до +5, вечером – в районе +3.
Вечером местами возможны осадки.
По народным приметам, если 6 апреля идет дождь, то лето будет влажное, но урожайное. Снег растаял к этому дню - морозов и снегопадов больше не будет, но если он еще остался лежать на земле, то таять будет долго.
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