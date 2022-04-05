МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 5 и 6 апреля

Во вторник и среду, 5-6 апреля, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным спасателей, порывы будут достигать 12-17 м/с. Такая погода сохранится до 21:00 среды.

Калужанам рекомендуют ограничить количество выходов на улицу.

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