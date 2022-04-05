В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

Во вторник, 5 апреля, в Калужской области вновь ожидаются осадки. Во второй половине дня синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Утром температура воздуха будет находиться в районе нуля, днем – до +5, вечером – в районе +2.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 8 м/с, влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, услышать первый гром, когда снег еще не сошел, - к холодному лету. Ночью ясное небо со звездами - утром ожидайте заморозков.

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