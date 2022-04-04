В Калужской области потеплеет к концу недели

В понедельник, 4 апреля, в Калужской области прогнозируют ясную погоду.

Утром может подморозить до -10, днем и вечером – в районе +2.

Существенных осадков не ожидается.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с. Влажность воздуха – 70%.

Потепление до +10 ожидается в нашем регионе в конце недели.

По народным приметам, небосвод мутный - к плохой погоде. Ясные ночи с яркими звездами - к утренним заморозкам. У облаков синий оттенок - к теплу или дождю. Днем жарко, ночью прохладно - к хорошей погоде.

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