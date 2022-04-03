В Калужской области сохранится пасмурная погода
В воскресенье, 3 апреля, в Калужской области прогнозируют пасмурную погоду.
Температура воздуха будет находиться в районе нуля. Ожидается дождь со снегом.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с. Влажность воздуха – 85%.
По народным приметам, если гремел первый гром, значит, год выдастся очень урожайным. Облака окрашены в синий цвет - к теплой дождливой погоде. У берез много сока - лето будет дождливым.
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