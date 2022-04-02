В Калужской области на выходных ожидается дождь со снегом

В субботу, 2 апреля, в Калужской области прогнозируют прохладную погоду.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля. Ожидается дождь со снегом.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха – 95%.

По народным приметам, если с утра 2 апреля идет дождь, то плохая погода скоро закончится.

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