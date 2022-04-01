МЧС предупреждает о снеге, гололедице и сильном ветре в Калужской области 1 и 2 апреля

Во второй половине дня в пятницу, 1 апреля, и в субботу, 2 апреля, в Калужской области ожидается мокрый снег. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели предупреждают также о гололеде, гололедице и усилении северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с.

Сотрудники МЧС просят калужан быть осторожными при нахождении на улице. Водителям при этом напоминают об увеличении тормозного пути из-за гололедицы.

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