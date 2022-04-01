В Калужской области прогнозируют дождь со снегом в начале апреля

В пятницу, 1 апреля, в Калужской области прогнозируют прохладную погоду.

В течение дня температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов.

Днем и вечером возможны дождь со снегом.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.

Существенное потепление в Калужской области ожидается лишь после 10 апреля.

По народным приметам, какая погода стоит 1 апреля, такой она будет и 1 октября. Сильный и холодный ветер - к перемене погоды. А ночное небо без звезд - к долгому теплу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.