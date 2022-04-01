В Калужской области прогнозируют дождь со снегом в начале апреля
В пятницу, 1 апреля, в Калужской области прогнозируют прохладную погоду.
В течение дня температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов.
Днем и вечером возможны дождь со снегом.
Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.
Существенное потепление в Калужской области ожидается лишь после 10 апреля.
По народным приметам, какая погода стоит 1 апреля, такой она будет и 1 октября. Сильный и холодный ветер - к перемене погоды. А ночное небо без звезд - к долгому теплу.
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